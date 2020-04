Serie A, si riparte: dal 4 maggio sport individuali, dal 18 maggio quelli di squadra? (Di lunedì 27 aprile 2020) ALLENAMENTI Serie A- Dopo la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sono state ufficializzate le date della ripresa degli allenamenti. Dal 4 maggio riprenderanno gli sport individuali, mentre dal 18 maggio ci sarà il via agli allenamenti di gruppo, ma ovviamente rispettando le distanze di sicurezza e le regole già imposte nel corso dell’ultimo … L'articolo Serie A, si riparte: dal 4 maggio sport individuali, dal 18 maggio quelli di squadra? proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi su serieanews Coronavirus - la serie A può aspettare : gli italiani bocciano la ripartenza del Campionato – Il sondaggio

Da un lato la pandemia che, per diffusione e decessi, assume connotati mostruosi. E, dall’altro, una macchina sportiva - economicamente mostruosa - che sta facendo di tutto per ripartire ...

Il tema è quello della ripartenza dello sport e in particolare del calcio, diventato uno dei tormentoni più gettonati di questa forzata clausura. Con la voglia di aggregazione sempre più crescente ...

