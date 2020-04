Ode a Meryl Streep (anche in quarantena)

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 27 aprile 2020) Che Meryl Streep fosse di un altro pianeta lo sapevamo già. Straordinaria, irraggiungibile e contemporaneamente così vicina a noi comuni mortali. E la quarantena non fa che confermarlo, e tutti noi siamo pazzi di lei (ancora di più!). La regina di Hollywood, 70 anni, che ha vinto tre Oscar e ricevuto ventuno nomination, più innumerevoli altri premi, oggi diventa la nostra eroina anche per un altro motivo. Non solo per le donne che ha interpretato negli anni, aprendo sempre a nuovi ruoli, a nuovi capitoli, allontanandosi sempre dal seminato, ma anche per un meraviglioso video che la immortala durante la quarantena. https://www.youtube.com/watch?v=AmkYC7t0OWg