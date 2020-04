Il Recovery Fund divide anche sui social (Di lunedì 27 aprile 2020) Giovedì sera, 23 aprile, si è riunito in videoconferenza il Consiglio Europeo composto dai 27 capi di stato e di governo, ed è stata approvata la creazione di un “Fondo europeo per la ripresa” o Recovery Fund. L'obiettivo è di contrastare gli effetti economici del coronavirus, pesantissimi per l'economia, soprattutto per quella italiana. Una decisione assunta seguendo le indicazioni dell'Eurogruppo, con misure che si aggiungono a quelle decise nelle scorse settimane dalla Banca Centrale Europea. Il Consiglio ha approvato anche la linea di credito “agevolata” del MES, la cassa di integrazione europea e un ampio intervento della Banca europea degli investimenti. Tuttavia restano importanti punti in sospeso da discutere, sull'entità del fondo e sui tipi di versamenti da erogare agli stati: sussidi senza obbligo di restituzione, ... Leggi su agi Mes e Recovery Fund quando arrivano?/ Fondo Ripresa metà settembre : il Salva-Stati..

Coronavirus : Gentiloni - ‘Recovery Fund serve il più presto possibile’

