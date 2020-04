Fase 2, parlarne per rimandarla. Ne sanno qualcosa i severi commentatori tv (Di lunedì 27 aprile 2020) Ma come si può seriamente palare di “Fase due” (intesa come presunta tappa di allontanamento dall’emergenza Coronavirus) quando i nostri morti quotidiani continuano a restare nell’ordine delle centinaia e intere regioni si ritrovano ancora in pieno picco pandemico? Secondo la mia personale opinione, in tutta questa vicenda il governo – oltre che con una catastrofe ignota quanto inaudita – sta contemporaneamente giocando la difficile partita con le complicazioni indotte dalla ridondanza comunicativa; propria di questa epoca, spinta al parossismo da una mediatizzazione ultra pervasiva. Il coro permanente di commenti, avvelenato da interessi variegati quanto convergenti per molteplici ragioni sull’obiettivo di creare difficoltà al governo. Giochi di potere o fisime di protagonismo intente alla strumentalizzazione di dati reali: il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 aprile 2020) Ma come si può seriamente palare di “due” (intesa come presunta tappa di allontanamento dall’emergenza Coronavirus) quando i nostri morti quotidiani continuano a restare nell’ordine delle centinaia e intere regioni si ritrovano ancora in pieno picco pandemico? Secondo la mia personale opinione, in tutta questa vicenda il governo – oltre che con una catastrofe ignota quanto inaudita – sta contemporaneamente giocando la difficile partita con le complicazioni indotte dalla ridondanza comunicativa; propria di questa epoca, spinta al parossismo da una mediatizzazione ultra pervasiva. Il coro permanente di commenti, avvelenato da interessi variegati quanto convergenti per molteplici ragioni sull’obiettivo di creare difficoltà al governo. Giochi di potere o fisime di protagonismo intente alla strumentalizzazione di dati reali: il ...

Bertola, M5s,: "Mentre i contagi avanzano e le aziende rischiano di chiudere la Lega vuole parlare della caccia al merlo"

La politica regionale si dovrebbe occupare di tamponi, fase 2 e misure di sostegno all'economia regionale. Invece, secondo la Lega, il Consiglio regionale dovrebbe discutere se si debba consentire o m ...

Bertola, M5s,: "Mentre i contagi avanzano e le aziende rischiano di chiudere la Lega vuole parlare della caccia al merlo"

La politica regionale si dovrebbe occupare di tamponi, fase 2 e misure di sostegno all'economia regionale. Invece, secondo la Lega, il Consiglio regionale dovrebbe discutere se si debba consentire o m ...