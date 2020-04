Crisanti: «Una follia riaprire tutte le regioni insieme. Si va avanti a tentativi in modo dilettantesco» (Di lunedì 27 aprile 2020) «Una follia riaprire tutte le regioni insieme». La pensa così Andrea Crisanti, ordinario all’università di Padova e direttore del laboratorio di Microbiologia del Policlinico. Consigliere del governatore del Veneto, Luca Zaia, è stato tra i primi a comprendere il pericolo rappresentato dal virus e a non ridurlo ad una semplice influenza. Oggi è ancora più preoccupato per la Fase 2. È intervista da Il Giornale «L’8 marzo, quando è stato deciso il lockdown, avevamo registrato 1.797 contagi in più in un giorno. Ora siamo ancora sopra i 2mila nuovi casi in 24 ore. Non capisco che cosa ci sia di diverso oggi rispetto al giorno in cui abbiamo deciso di chiudere tutto». Riaprendo l’Italia il rischio è altissimo. «Non ci sono dubbi: con la riapertura il rischio è elevatissimo. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 aprile 2020) «Unale». La pensa così Andrea, ordinario all’università di Padova e direttore del laboratorio di Microbiologia del Policlinico. Consigliere del governatore del Veneto, Luca Zaia, è stato tra i primi a comprendere il pericolo rappresentato dal virus e a non ridurlo ad una semplice influenza. Oggi è ancora più preoccupato per la Fase 2. È intervista da Il Giornale «L’8 marzo, quando è stato deciso il lockdown, avevamo registrato 1.797 contagi in più in un giorno. Ora siamo ancora sopra i 2mila nuovi casi in 24 ore. Non capisco che cosa ci sia di diverso oggi rispetto al giorno in cui abbiamo deciso di chiudere tutto». Riaprendo l’Italia il rischio è altissimo. «Non ci sono dubbi: con la riapertura il rischio è elevatissimo. ...

