Coronavirus a Napoli, fase 2: ipotesi bus turistici per il trasporto di linea? (Di lunedì 27 aprile 2020) trasporto pubblico a Napoli: la commissione Qualità della Vita ha discusso con Anm delle misure da adottare sui bus e gli altri mezzi pubblici all’avvio della fase 2 il 4 maggio. Alla luce delle novità introdotte dall’ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la commissione Qualità della Vita del Comune di Napoli, presieduta da Francesco Vernetti, ha discusso con l’amministratore unico di Anm, Nicola Pascale, delle misure che verranno adottate sui bus e i mezzi pubblici all’avvio della fase 2 il 4 maggio. Il DPCM di ieri 26 aprile, e in particolare il decreto del Ministero dei Trasporti pubblicato questa notte, dettano le linee sulle categorie che ripartiranno dal 4 maggio e su come il sistema dei trasporti pubblici si dovrà adeguare alle esigenze di sicurezza imposte dalla fase 2. Lo ha spiegato Nicola Pascale ai ... Leggi su 2anews Coronavirus – protocollo da chiarire. Napoli in quest’emergenza si sta rivelando eccellenza d’Italia

Coronavirus - a Napoli città 4 morti in 24 ore (in totale ora sono 60). Altri 6 positivi (896) - 8 guariti (249)

