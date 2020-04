Ascolti TV primetime | domenica 26 aprile 2020 | L’allieva 2 al 15 4% | Live Non è La D’Urso

Leggi su nonsolo.tv

(Di lunedì 27 aprile 2020) Glitvdi ieri,26, hanno visto la vittoria della fiction, in replica, “L’allieva 2”, in onda su Raiuno, che ha ottenuto il 15.4% di share. “Non è La D’Urso”, in onda su Canale 5, si è fermata al 12.2%. Ecco, per voi, glitvdi ieri, registrati sui principali canali nazionali. Nella serata di ieri,26, su Rai1 la replica de L’Allieva 2 – in onda dalle 21.57 alle 23.55 – ha conquistato 3.955.000 spettatori pari al 15.4% di share. Su Canale5– Non è la D’Urso – dalle 21.37 all’1.17 – ha raccolto davanti al video 2.541.000 spettatori con uno share del 12.2% (la presentazione di mezz’ora – dalle 21.06 alle 21.36 – a 4.222.000 e il 13.5%). Su Rai2 Che ...