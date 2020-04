1 minuto in Borsa 27 aprile 2020 (Di lunedì 27 aprile 2020) (TeleBorsa) – In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un’ottima performance. Tra i best performers di Milano, in evidenza Juventus (+5,93%). Tra le materie prime, prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,55%. Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione di S&P Case-Shiller e della Fiducia consumatori. È previsto sempre domani dal Giappone l’annuncio del Tasso di Disoccupazione. In Germania mercoledì i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo. Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 8.861,75 punti. Leggi su quifinanza 1 minuto in Borsa 24 aprile 2020

1 minuto in Borsa 23 aprile 2020

1 minuto in Borsa 22 aprile 2020 (Di lunedì 27 aprile 2020) (Tele) – In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un’ottima performance. Tra i best performers di Milano, in evidenza Juventus (+5,93%). Tra le materie prime, prevale la cautela sull’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,55%. Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione di S&P Case-Shiller e della Fiducia consumatori. È previsto sempre domani dal Giappone l’annuncio del Tasso di Disoccupazione. In Germania mercoledì i mercati sono in attesa dei Prezzi al Consumo. Attesa una partenza positiva per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 8.861,75 punti.

zazoomnews : 1 minuto in Borsa 24 aprile 2020 - #minuto #Borsa #aprile - bizcommunityit : 1 minuto in Borsa 24 aprile 2020 - beavtyisterror : a parte avermi fatto la borsa a merda so much that i had to put it in the washing machine ho scoperto che oltre ad… - ForexOnlineMeIt : 1 minuto in Borsa 23 aprile 2020 - [video] - bizcommunityit : 1 minuto in Borsa 23 aprile 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : minuto Borsa 1 minuto in Borsa 27 aprile 2020 - [video] - In Europa si scatenano gli acquisti Teleborsa Emergenza coronavirus: gli aggiornamenti in diretta

Ogni giorno seguiremo la crisi sanitaria globale minuto per minuto, qui troverete tutti gli aggiornamenti in diretta: i nuovi dati del contagio, i farmaci che si stanno studiando, le conseguenze per l ...

L’America del college tennis: borse di studio per un anno in più

L’emergenza Coronavirus si fa sentire pesantemente anche negli Stati Uniti, anche per i nostri tennisti che sono al college . Da oltre un mese ...

Ogni giorno seguiremo la crisi sanitaria globale minuto per minuto, qui troverete tutti gli aggiornamenti in diretta: i nuovi dati del contagio, i farmaci che si stanno studiando, le conseguenze per l ...L’emergenza Coronavirus si fa sentire pesantemente anche negli Stati Uniti, anche per i nostri tennisti che sono al college . Da oltre un mese ...