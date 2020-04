Tornare a vincere, Ben Affleck: "Leggendo lo script mi sono sentito nudo e vulnerabile" (Di domenica 26 aprile 2020) Ben Affleck e il regista Gavin O'Connor descrivono l'esperienza sul set di Tornare a vincere e fanno luce sugli aspetti umani e autobiografici del film, disponibile in streaming. La carriera di Ben Affleck, come la fenice, è in grado di rinascere dalle proprie ceneri. Non è un caso che il film simbolo dell'ennesima rinascita artistica, il dramma sportivo Tornare a vincere, rispecchi in qualche misura la condizione in cui si trovava l'attore durante la lavorazione. Il ruolo dell'ex campione di basket alcolizzato che trova una possibilità di riscatto nel ruolo dell'allenatore della squadra della sua vecchia scuola, ruolo interpretato magistralmente per altro, è arrivato proprio quando Affleck, dopo alcune ricadute, è stato costretto a entrare in rehab per liberarsi dalla dipendenza dall'alcool. Qui la recensione di Tornare a ... Leggi su movieplayer Da Milano - Veretout può tornare di moda : c'è l'ok di Gattuso - ma dura convincere la Roma

Tornare a vincere | il nuovo film con Ben Affleck tra sport e dramma

Tornare a vincere - per Ben Affleck non è solo il titolo di un film (Di domenica 26 aprile 2020) Bene il regista Gavin O'Connor descrivono l'esperienza sul set die fanno luce sugli aspetti umani e autobiografici del film, disponibile in streaming. La carriera di Ben, come la fenice, è in grado di rinascere dalle proprie ceneri. Non è un caso che il film simbolo dell'ennesima rinascita artistica, il dramma sportivo, rispecchi in qualche misura la condizione in cui si trovava l'attore durante la lavorazione. Il ruolo dell'ex campione di basket alcolizzato che trova una possibilità di riscatto nel ruolo dell'allenatore della squadra della sua vecchia scuola, ruolo interpretato magistralmente per altro, è arrivato proprio quando, dopo alcune ricadute, è stato costretto a entrare in rehab per liberarsi dalla dipendenza dall'alcool. Qui la recensione dia ...

interismo1908 : @not_Jaywilliams @GarauPina @Sssince1908 @mimmopesce1 Raga bisogna tornare a giocare come si deve. E vincere. Nn importa come. - GenSangiuliano : RT @tg2rai: Rivoluzione nel mondo del cinema. Con le sale chiuse per la pandemia le case lanciano i film direttamente sulle piattaforme in… - tg2rai : Rivoluzione nel mondo del cinema. Con le sale chiuse per la pandemia le case lanciano i film direttamente sulle pia… - DarioDv91 : #Tornareavincere ?? il ritorno al 'cinema' di #BenAffleck dopo il #rehab la recensione del film è un'ottima occasion… - Maicuntent1986 : Per i baskettofili innamorati del cliché del ex fenomeno in disgrazia che trova riscatto allenando dei giovani(prat… -