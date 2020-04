Fase 2, R0 e terapie intensive: i criteri chiave per le chiusure (Di domenica 26 aprile 2020) Giorgia Baroncini La cura di un paziente infetto (La Presse) Sono questi i due indici che saranno monitorati: se la curva epidemica tornerà a salire, le Regioni e il governo prenderanno nuovi provvedimenti di contenimento Il 4 maggio non sarà un "liberi tutti". Dal premier Giuseppe Conte agli esperti dell'Iss in molti lo hanno ripetuto più volte negli ultimi giorni. Nella Fase 2 il Paese inizierà a riaprire come previsto dal nuovo Dpcm, ma bisognerà tenere sempre sotto controllo la curva epidemiologica senza farsi trovare impreparati nel caso in cui si alzasse di nuovo. Appena i numeri torneranno a salire, Regioni e governo prenderanno provvedimenti di contenimento. Ogni venerdì, come spiega il Corriere, sarà misurato l'indice di contagio R0 in ogni regione e sarà monitorata la capacità delle strutture sanitarie ... Leggi su ilgiornale Fase 2 - Conte : nel nuovo Dpcm i criteri di R0 e terapie intensive per decidere le chiusure

Fase 2 - Conte parla oggi alle 20.20 : nel nuovo Dpcm i criteri di R0 e terapie intensive per decidere le chiusure

Fase 2 - Conte parla alle 20.20 : R0 e terapie intensive saranno i criteri chiave per decidere le quarantene (Di domenica 26 aprile 2020) Giorgia Baroncini La cura di un paziente infetto (La Presse) Sono questi i due indici che saranno monitorati: se la curva epidemica tornerà a salire, le Regioni e il governo prenderanno nuovi provvedimenti di contenimento Il 4 maggio non sarà un "liberi tutti". Dal premier Giuseppe Conte agli esperti dell'Iss in molti lo hanno ripetuto più volte negli ultimi giorni. Nella2 il Paese inizierà a riaprire come previsto dal nuovo Dpcm, ma bisognerà tenere sempre sotto controllo la curva epidemiologica senza farsi trovare impreparati nel caso in cui si alzasse di nuovo. Appena i numeri torneranno a salire, Regioni e governo prenderanno provvedimenti di contenimento. Ogni venerdì, come spiega il Corriere, sarà misurato l'indice di contagio R0 in ogni regione e sarà monitorata la capacità delle strutture sanitarie ...

Corriere : ?? Stasera parla Conte: ecco cosa dirà - Corriere : Fase 2, Conte parla alle 20.20: R0 e terapie intensive saranno i criteri chiave per decidere le quarantene - vik_brantegem : “Nessun rompete le righe, non vanifichiamo i nostri sacrifici”. Stasera parla Conte: nuovo Dpcm, indice R+0 e terap… - ZicariStefano : RT @SiuNimTau: @Marco_Mandorli @cris_cersei Oramai la danno per certo è Speranza che ha insistito che rimanesse l'autocertificazione. https… - KorazymOrg : “Nessun rompete le righe, non vanifichiamo i nostri sacrifici”. Stasera parla Conte: nuovo Dpcm, indice R+0 e terap… -