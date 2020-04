PS5 vs Xbox Series X: la differenza fra di loro sarà minima, ma enorme rispetto all'attuale gen, secondo il CEO di Tequila Works (Di sabato 25 aprile 2020) In una recente intervista con il sito spagnolo Meristation, il CEO di Tequila Works, Raùl Rubio, ha dichiarato che PlayStation 5 e Xbox Series X rappresenteranno un salto esponenziale rispetto all'attuale generazione di console.Nello specifico, Rubio sostiene che tutti i componenti delle console next-gen, CPU, GPU, SSD, eccetera, non sono comparabili con quelli in dotazione alla current-gen e che sono destinati a durare per molti anni.Per quanto riguarda invece un confronto diretto fra PS5 e Xbox Series X, il CEO sostiene che i due hardware sono parecchio simili, pertanto le differenze fra di loro saranno abbastanza minime. Un commento che, senza dubbio, mira a stemperare gli animi bollenti dei videogiocatori, attualmente impegnati nella guerra delle specifiche tecniche e dei teraflops.Leggi altro... Leggi su eurogamer La differenza di Teraflops fra PS5 e Xbox Series X "non avrà importanza nel lungo periodo" secondo uno sviluppatore di Hellpoint

Il DualSense di PS5 è 'più ambizioso' del controller di Xbox Series X secondo il CEO di Tequila Works

PS5 ed Xbox Series X : 'per gli sviluppatori SSD e CPU conteranno più dei TFLOP' afferma Tom Warren (Di sabato 25 aprile 2020) In una recente intervista con il sito spagnolo Meristation, il CEO di Tequila Works, Raùl Rubio, ha dichiarato che PlayStation 5 eX rappresenteranno un salto esponenzialeall'attuale generazione di console.Nello specifico, Rubio sostiene che tutti i componenti delle console next-gen, CPU, GPU, SSD, eccetera, non sono comparabili con quelli in dotazione alla current-gen e che sono destinati a durare per molti anni.Per quanto riguarda invece un confronto diretto fra PS5 eX, il CEO sostiene che i due hardware sono parecchio simili, pertanto le differenze fra disaranno abbastanza minime. Un commento che, senza dubbio, mira a stemperare gli animi bollenti dei videogiocatori, attualmente impegnati nella guerra delle specifiche tecniche e dei teraflops.Leggi altro...

Eurogamer_it : #PS5 vs #XboxSeriesX: differenza minima fra di loro, ma enorme con la current gen, per il CEO di Tequila Works. - botxboxseriesx : RT @Eurogamer_it: #PS5 vs #XboxSeriesX: la differenza in Tflops 'non avrà importanza nel lungo periodo' secondo uno sviluppatore. https://t… - Multiplayerit : PS5 vs Xbox Series X: la differenza di potenza 'probabilmente' non si noterà, secondo Cradle Games - Eurogamer_it : #PS5 vs #XboxSeriesX: la differenza in Tflops 'non avrà importanza nel lungo periodo' secondo uno sviluppatore. - Byrd3Marjory : RT @GamesTVGaming: Forza Horizon 4 - Bugatti Divo Super Sport Gameplay -