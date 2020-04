"Partigiano, portali via come il 25 April". La 'Bella Ciao' di Guccini fa infuriare Giorgia Meloni (Di sabato 25 aprile 2020) Francesco Guccini canta “Bella Ciao”, cambia le parole e inneggia alla resistenza contro il centrodestra. “C’era Salvini con Berlusconi, o Bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao Ciao Ciao... Con i fasci della Meloni che vorrebbero ritornar.... Ma noi faremo la Resistenza .. Noi faremo la Resistenza come fecero i partigian... Partigiano portali via come il 25 April”.Il video indigna Giorgia Meloni che si scaglia contro il cantante sui social. “osa intende esattamente Francesco Guccini quando dice che con Meloni, Salvini, Berlusconi faranno la “resistenza come hanno fatto i partigiani”? Che dovrebbero farci i processi sommari, appenderci a testa in giù, rasarci i capelli ed esporci alla pubblica gogna? Cosa intende quando dice “oh Partigiano portali via”? Dove dovrebbero portarci questi partigiani? Al confino, in galera, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 aprile 2020) Francescocanta “”, cambia le parole e inneggia alla resistenza contro il centrodestra. “C’era Salvini con Berlusconi, o... Con i fasci della Meloni che vorrebbero ritornar.... Ma noi faremo la Resistenza .. Noi faremo la Resistenzafecero i partigian...viail 25”.Il video indigna Giorgia Meloni che si scaglia contro il cantante sui social. “osa intende esattamente Francescoquando dice che con Meloni, Salvini, Berlusconi faranno la “resistenzahanno fatto i partigiani”? Che dovrebbero farci i processi sommari, appenderci a testa in giù, rasarci i capelli ed esporci alla pubblica gogna? Cosa intende quando dice “ohvia”? Dove dovrebbero portarci questi partigiani? Al confino, in galera, ...

"Partigiano, portali via come il 25 April". La 'Bella Ciao' di Guccini fa infuriare Giorgia Meloni

