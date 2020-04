La storia di Filippo Inzaghi in 10 gol (Di sabato 25 aprile 2020) Sono passati 17 anni, quasi, esatti da Milan-Ajax del 2003 (23 aprile). La partita che lanciò i rossoneri verso la conquista della loro sesta Champions League. Una gara decisa, più di tutti, da Filippo Inzaghi, per tutti Superpippo. Un calciatore che, a causa dei non eccellenti mezzi tecnici, ha basato la sua carriera sullo spirito combattivo e la furbizia. Doti che l'hanno fatto amare dai tifosi milanisti e che l'hanno portato a essere uno degli attaccanti italiani più prolifici degli anni... Leggi su 90min Filippo Magnini vuota il sacco. La verità su Federica Pellegrini : “Perché è finita la nostra storia”

Filippo Nardi - storia con Barbara D’Urso : arriva la verità

Atletica - Filippo Tortu sogna le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 nel bob! I precedenti vincenti della storia (Di sabato 25 aprile 2020) Sono passati 17 anni, quasi, esatti da Milan-Ajax del 2003 (23 aprile). La partita che lanciò i rossoneri verso la conquista della loro sesta Champions League. Una gara decisa, più di tutti, da, per tutti Superpippo. Un calciatore che, a causa dei non eccellenti mezzi tecnici, ha basato la sua carriera sullo spirito combattivo e la furbizia. Doti che l'hanno fatto amare dai tifosi milanisti e che l'hanno portato a essere uno degli attaccanti italiani più prolifici degli anni...

atmilan1899 : La storia di Filippo #Inzaghi in 10 gol - faveri_filippo : RT @VRomieri: 25 Aprile in tutta Italia è la festa della liberazione da un regime di oppressione (che si voti dx o sx) e a Venezia è San M… - P3droFavale : @Filippo_Casini @VivInterNews Mio nonno paterno dopo la guerra rischió la vita per scappare dai partigiani. Mio non… - domenica_bumma : @larosa_filippo La storia non si dimentica! - PietroJona : Il fascismo è stupido n. 2 Aggiungo alla serie aperta da Filippo Lucatello un’altra storia. Nonno Alberto Jona era… -