Juventus a confronto: da Conte a Sarri passando per Allegri, le differenze tra le tre gestioni (Di sabato 25 aprile 2020) Meglio la ​Juve di Conte, la Juve di Allegri o la Juve di Sarri? I bianconeri negli ultimi 8 anni hanno avuto una crescita esponenziale incredibile, vincendo sempre lo Scudetto (naturalmente il discorso non vale per la stagione in corso ma analizzeremo le differenze fra le tre Juve dal punto di vista del gioco, della mentalità e della qualità della rosa, non dal punto di vista dei trofei vinti). La Juventus di Antonio Conte A far partire il grande ciclo della Juve, ancora in corso, è stato... Leggi su 90min Juventus - confronto tra Sarri e i calciatori : “Basta sperimentazioni” (Di sabato 25 aprile 2020) Meglio la ​Juve di, la Juve dio la Juve di? I bianconeri negli ultimi 8 anni hanno avuto una crescita esponenziale incredibile, vincendo sempre lo Scudetto (naturalmente il discorso non vale per la stagione in corso ma analizzeremo lefra le tre Juve dal punto di vista del gioco, della mentalità e della qualità della rosa, non dal punto di vista dei trofei vinti). Ladi AntonioA far partire il grande ciclo della Juve, ancora in corso, è stato...

merrico40 : @AvvocatoLorenti Caro Avvocato in un momento in cui BABILONIA APPARIREBBE luogo tranquillo a confronto dell'Italia… - BarrettaValerio : ???? Milik vs Icardi???? Per @Sport_Mediaset faccio un confronto teccccnicotattico (con la voce di voi sapete chi) tra… - Dalla_SerieA : Eventi:Black&White Stories:la Juve... e il calcio totale! - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus confronto Juventus a confronto: da Conte a Sarri passando per Allegri, le differenze tra le tre gestioni 90min L'Atalanta e il sogno scudetto, cosa manca

Abbacinati dagli 8 gol rifilati al Valencia nel doppio confronto degli ottavi di Champions ... mentre il numero dei pareggi è all’incirca identico (5 vs 6). La Juve capolista tuttavia, per quanto ...

Juventus a confronto: da Conte a Sarri passando per Allegri, le differenze tra le tre gestioni

La Juve decise di puntare su Massimiliano Allegri, il migliore su piazza in quel momento. I risultati al Milan parlavano per lui: uno Scudetto vinto, un altro perso proprio contro la prima Juve di ...

Abbacinati dagli 8 gol rifilati al Valencia nel doppio confronto degli ottavi di Champions ... mentre il numero dei pareggi è all’incirca identico (5 vs 6). La Juve capolista tuttavia, per quanto ...La Juve decise di puntare su Massimiliano Allegri, il migliore su piazza in quel momento. I risultati al Milan parlavano per lui: uno Scudetto vinto, un altro perso proprio contro la prima Juve di ...