Il branco di delfini nel mare di Catanzaro Lido

(Di sabato 25 aprile 2020) La natura si riprende interamente i suoi spazi e, in una splendida giornata di sole dopo il tempo incerto degli ultimi giorni, undiha scelto ildiper dare spettacolo. Nell'area antistante il porto turistico, in corso di ristrutturazione e ampliamento, ihanno nuotato tra le zone di località Casciolino e Giovino. Intorno a loro un gruppo di gabbiani che hanno accompagnato i cetacei nelIonio particolarmente calmo. La gente affacciata dai balconi, non distanti dall'area, ha potuto godere di uno spettacolo straordinario che, soprattutto negli ultimi giorni, sta registrando diverse apparizioni in Calabria. Sono gli effetti del silenzio e delle restrizioni per il virus che hanno bloccato sia le passeggiate lungo la costa e limitato le uscite delle imbarcazioni.