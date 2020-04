Harry Potter: Che fine hanno fatto i protagonisti? (Di sabato 25 aprile 2020) A nove anni dalla conclusione delle avventure cinematografiche del maghetto creato da J.K. Rowling, ecco che cosa fanno gli attori oggi, ma anche chi ha contribuito al film da dietro la macchina da presa. Il 13 luglio 2011 è uscito nelle sale italiane Harry Potter e i doni della morte - parte 2, capitolo conclusivo - almeno fino all'uscita dello spin-off Animali fantastici e dove trovarli - di uno dei franchise di maggior successo nella storia del cinema (nel mondo intero, gli otto film tratti dai libri di J.K. Rowling hanno incassato, solo al cinema, quasi 8 miliardi di dollari). Sotto l'egida della stessa Rowling, del produttore David Heyman e di quattro registi, la saga di Harry Potter ha incantato spettatori di tutte le età, lanciato le carriere di giovani attori molto promettenti e, ... Leggi su movieplayer J.K. Rowling - 5 film perfetti secondo l'autrice di Harry Potter

JK Rowling e il mistero della prima copertina italiana di Harry Potter

