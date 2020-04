Coronavirus: Berlusconi riunisce Fi, ‘Def assolutamente insufficiente’ (2) (Di sabato 25 aprile 2020) (Adnkronos) – “Forza Italia ritiene che sia necessario mettere in campo sin da subito un sistema più solido di aiuti, anche facendo ricorso al contributo a fondo perduto, per i settori più in difficoltà come quello del turismo. Le imprese turistiche contribuiscono per il 13% al Pil e danno da vivere a quasi il 15% dei lavoratori. Molte di esse non sopravviverebbero a un anno intero, il 2020, senza introiti”. “Forza Italia propone un Piano Marshall per il turismo che comprenda incentivi e detrazioni per le spese turistiche in favore degli italiani che trascorreranno le prossime vacanze (2020) entro i confini nazionali. Forza Italia propone un Piano casa e un grande Piano per le infrastrutture al fine di sostenere l’edilizia con la modifica del codice degli appalti e con l’abolizione delle autorizzazioni preventive e ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Berlusconi riunisce Fi - ‘no a mozione sfiducia Gualtieri’

Coronavirus - Berlusconi : “L’Europa deve essere decisiva - che aiuti l’Italia” (Di sabato 25 aprile 2020) (Adnkronos) – “Forza Italia ritiene che sia necessario mettere in campo sin da subito un sistema più solido di aiuti, anche facendo ricorso al contributo a fondo perduto, per i settori più in difficoltà come quello del turismo. Le imprese turistiche contribuiscono per il 13% al Pil e danno da vivere a quasi il 15% dei lavoratori. Molte di esse non sopravviverebbero a un anno intero, il 2020, senza introiti”. “Forza Italia propone un Piano Marshall per il turismo che comprenda incentivi e detrazioni per le spese turistiche in favore degli italiani che trascorreranno le prossime vacanze (2020) entro i confini nazionali. Forza Italia propone un Piano casa e un grande Piano per le infrastrutture al fine di sostenere l’edilizia con la modifica del codice degli appalti e con l’abolizione delle autorizzazioni preventive e ...

"Forza Italia non voterà la mozione di sfiducia al ministro dell’Economia (qualora questa dovesse essere calendarizzata) perché rifiuta da sempre le sfiducie nei confronti di singoli ministri ...

