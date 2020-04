Coronavirus, Arcuri: "Il 4 maggio via ai test sierologici" (Di sabato 25 aprile 2020) Per far fronte all'emergenza Coronavirus, il 4 maggio partiranno i test sierologici a livello nazionale su un campione di 150mila persone (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - I NUMERI IN ITALIA: GRAFICHE). Lo ha detto il commissario straordinario Domenico Arcuri sottolineando che l'azienda vincitrice del bando offrirà gratuitamente i test. "Questa mattina abbiamo concluso la gara, 4 giorni prima del tempo e solo 9 giorni dopo la richiesta del governo", ha aggiunto spiegando che sono state 72 le aziende che hanno partecipato e quella che è stata scelta offre la "migliore soluzione oggi esistente sul mercato". Arcuri ha precisato che "non abbiamo ancora vinto, oggi è la festa della liberazione ma, che tutti lo capiscano, non ci siamo ancora liberati dal virus, noi non siamo ancora arrivati al 25 aprile nella guerra con questo nemico. Non abbiamo conquistato tutte le ... Leggi su tg24.sky Coronavirus - Arcuri : “Dal 4 maggio via ai test sierologici. Meno pazienti in terapia intensiva (-21%) - ma non abbiamo ancora vinto sul virus”

