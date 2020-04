Calciomercato, Napoli e Roma su Kean: cifre e dettagli. Juve, Pjanic verso l’addio. Fiorentina, sogno Nainggolan (Di sabato 25 aprile 2020) Kean Napoli- Secondo quanto evidenziato nelle ultime ore, e come riportato dal “Corriere dello Sport”, il Napoli sarebbe pronto a valutare un affondo reale e concreto su Moise Kean, attaccante ex Juve attualmente in forza all’Everton. Il giocatore piace particolarmente a Gattuso, anche se nelle ultime ore starebbe avanzando concretamente anche l’interesse della Roma. Everton … L'articolo Calciomercato, Napoli e Roma su Kean: cifre e dettagli. Juve, Pjanic verso l’addio. Fiorentina, sogno Nainggolan proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi su serieanews Calciomercato Napoli - nuovo assalto del Chelsea per Mertens

Calciomercato Napoli - si pensa a Samuel Umtiti per sostituire Kalidou Koulibaly

Calciomercato Napoli : problemi col rinnovo di Piotr Zielinski - Aurelio De Laurentiis si impunta sui danni d’immagine (Di sabato 25 aprile 2020)- Secondo quanto evidenziato nelle ultime ore, e come riportato dal “Corriere dello Sport”, ilsarebbe pronto a valutare un affondo reale e concreto su Moise, attaccante exattualmente in forza all’Everton. Il giocatore piace particolarmente a Gattuso, anche se nelle ultime ore starebbe avanzando concretamente anche l’interesse della. Everton … L'articolosul’addio. Fiorentina, sogno Nainggolan proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A,, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

zazoomnews : Calciomercato Napoli nuovo assalto del Chelsea per Mertens - #Calciomercato #Napoli #nuovo #assalto - cn1926it : #Giordano: “Punterei ancora su #Mertens, è un top player e ha fatto la storia del #Napoli” - cn1926it : La Repubblica – Il #Napoli blinda #Fabián: clausola da 100 milioni. #RealMadrid e #Barcellona resistono - sportli26181512 : Napoli, doppia alternativa per la difesa: Stando a quanto raccolto dal Corriere... - internewsit : Allan all'Inter con Vecino al Napoli? No di De Laurentiis a gennaio: il motivo - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Lo scambio tra Inter e Napoli con un veto da De Laurentiis: il retroscena Calciomercato.com Romano: "Napoli, rivoluzione! Via Allan? Individuato il sostituto che piace a Gattuso"

Ai microfoni di calciomercato.com, il cronista ha poi aggiunto: "I partenopei faranno degli accorgimenti a centrocampo, ma molto passerà per la cessione di Allan, che sarà determinante. Ecco allora un ...

Gattuso ha scelto il Napoli: niente clausola, resta in azzurro

Magari, in tono ridotto rispetto a quelle che erano le intenzioni iniziali di De Laurentiis perché l'emergenza scatenata dalla pandemia non potrà consentire le operazioni di mercato che erano nei ...

Ai microfoni di calciomercato.com, il cronista ha poi aggiunto: "I partenopei faranno degli accorgimenti a centrocampo, ma molto passerà per la cessione di Allan, che sarà determinante. Ecco allora un ...Magari, in tono ridotto rispetto a quelle che erano le intenzioni iniziali di De Laurentiis perché l'emergenza scatenata dalla pandemia non potrà consentire le operazioni di mercato che erano nei ...