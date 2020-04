25 Aprile, manifestazione a Napoli: Reddito e stop affitti (Di sabato 25 aprile 2020) manifestazione a Napoli di centri sociali ed aderenti al gruppo di disoccupati ‘7 novembre’ davanti in piazza Municipio, davanti a Palazzo San Giacomo al cui interno e’ in programma da parte delle autorita’ la deposizione di una corona di alloro alla targa commemorativa della Liberazione. Esposto uno striscione con la scritta ‘Salario, Reddito e tamponi per tutti. stop ad affitti e bollette’. A terra depositate alcune buste con la spesa. I manifestanti sollecitano l’erogazione di un Reddito universale. Striscioni che richiamano gli stessi temi erano apparsi in mattinata nei quartieri di Montesanto e Bagnoli. Momenti di tensione si sono verificati quando e’ intervenuto il reparto mobile della Polizia che ha fatto allontanare i manifestanti procedendo alla identificazione dei presenti. Due dei presenti sono stati condotti in Questura per ... Leggi su ildenaro (Di sabato 25 aprile 2020)di centri sociali ed aderenti al gruppo di disoccupati ‘7 novembre’ davanti in piazza Municipio, davanti a Palazzo San Giacomo al cui interno e’ in programma da parte delle autorita’ la deposizione di una corona di alloro alla targa commemorativa della Liberazione. Esposto uno striscione con la scritta ‘Salario,e tamponi per tutti.ade bollette’. A terra depositate alcune buste con la spesa. I manifestanti sollecitano l’erogazione di ununiversale. Striscioni che richiamano gli stessi temi erano apparsi in mattinata nei quartieri di Montesanto e Bagnoli. Momenti di tensione si sono verificati quando e’ intervenuto il reparto mobile della Polizia che ha fatto allontanare i manifestanti procedendo alla identificazione dei presenti. Due dei presenti sono stati condotti in Questura per ...

