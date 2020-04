Via libera al Def (Di venerdì 24 aprile 2020) Roma, 24 apr. (Adnkronos) – E’ appena terminato il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Il Cdm ha dato il via libera al Documento di economia e finanza 2020. “Se non si fosse materializzato il cigno nero della crisi epidemica, l’economia italiana avrebbe potuto registrare un ritmo di crescita in graduale miglioramento nell’anno in corso. Tale ripresa avrebbe condotto ad una modesta espansione nel primo trimestre dell’anno, rendendo raggiungibile la previsione di crescita annua dello 0,6 per cento formulata nella Nadef di settembre 2019”, si legge in una bozza del Def in discussione al Consiglio dei ministri, in cui si registra anche il tasso di disoccupazione in aumento all’11,6% e occupazione in discesa del 2,2%, con un monte di ore lavorate che crolla del 6,3%. I redditi da lavoro dipendente, secondo quanto si legge nella ... Leggi su calcioweb.eu Potremo piangere i nostri morti. Dal ministro Lamorgese arriva il via libera alla celebrazione dei funerali finora vietati

Culti Milano - via libera soci a bilancio. CdA esamina conti 1° trimestre

