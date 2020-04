Nuovo scontro tra Fedez e Gasparri | ancora una querela dal Senatore | “Più aggiungi e più

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 24 aprile 2020) Si accende lotra, senza che questa volta ve ne sia motivo. L'annuncio arriva dal profilo Twitter del, che ha fatto sapere di essere pronto a intraprendere le vie legali controper "le sue parole", senza che sia specificato a quali dichiarazioni possa riferirsi. Il tweet di Maurizioannuncia la causa controSì, riprese iniziative legali controdopo sue parole, inevitabile e costoso per lui.non riesce però a comprendere quali siano i motivi che hanno spinto ildi Forza Italia a intraprendere le vie legali, anche se il loro rapporto è ormai testo da molti anni. La sua risposta è praticamente immediata, e approfondita. "che comunica le cause via tweet. Non si sa per cosa poi Faccina che sorride a bocca aperta e suda freddo. Se non lo pagassimo con i nostri soldi da ...