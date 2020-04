L’Olanda va oltre l’Uefa e chiude l’Eredivisie: Ajax primo senza titolo (partono i ricorsi) (Di venerdì 24 aprile 2020) Il primo campionato europeo a chiudere tutto causa pandemia è quello olandese. La KNVB, la federazione olandese, ha deciso di terminare anticipatamente l’Eredivisie, e tagliare il dibattito che altrove procede a strattoni: quando e come riprendere a giocare? La classifica finale resta congelata alla giornata 26: Ajax primo per differenza reti, AZ secondo, Feyenoord terzo e Psv quarto. Ma è una classifica buona solo per determinare la partecipazione alle prossime coppe europee, il titolo non viene assegnato. L’Ajax quindi dovrebbe andare direttamente ai gironi di Champions League (Uefa permettendo), l’AZ ai preliminari. Il Feyenoord si qualifica per i gironi di Europa League, con Psv e Willem ai preliminari. Non è però una situazione placida. Perché la federazione prima ha riunito e fatto votare i club (e 16 società su 34 si ... Leggi su ilnapolista Coronavirus - anche l’Olanda deve fare i conti con l’emergenza : oltre 1000 morti - più di 12 mila contagi. Superano gli 800 mila i casi nel mondo. Record di vittime in Spagna : 849 in un giorno

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. L’Olanda supera quota 1000 morti - oltre 12.500 i contagiati (Di venerdì 24 aprile 2020) Ilcampionato europeo are tutto causa pandemia è quello olandese. La KNVB, la federazione olandese, ha deciso di terminare anticipatamente l’Eredivisie, e tagliare il dibattito che altrove procede a strattoni: quando e come riprendere a giocare? La classifica finale resta congelata alla giornata 26:per differenza reti, AZ secondo, Feyenoord terzo e Psv quarto. Ma è una classifica buona solo per determinare la partecipazione alle prossime coppe europee, ilnon viene assegnato. L’quindi dovrebbe andare direttamente ai gironi di Champions League (Uefa permettendo), l’AZ ai preliminari. Il Feyenoord si qualifica per i gironi di Europa League, con Psv e Willem ai preliminari. Non è però una situazione placida. Perché la federazione prima ha riunito e fatto votare i club (e 16 società su 34 si ...

napolista : L’Olanda va oltre l’Uefa e chiude l’Eredivisie: Ajax primo senza titolo (partono i ricorsi) E’ il primo campionato… - giovannidalloli : RT @JacopoTorrisi: @FolcoLupo @davcarretta Io sto in Olanda e visto da qui mi sembra che l'Italia abbia già ottenuto moltissimo. 1) La BCE… - LuigiPa70 : #EXOR #GEDI Quindi, per capire....la #EXOR, della famiglia Agnelli, avente sede fiscale in Olanda, acquisisce tutta… - Gino08235904 : @Rinaldi_euro Strano eh! eppure l'Olanda oltre che accogliere e dare a decine e decine di migliaia di disperati emi… - JacopoTorrisi : @FolcoLupo @davcarretta Io sto in Olanda e visto da qui mi sembra che l'Italia abbia già ottenuto moltissimo. 1) La… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Olanda oltre Ajax, "Nouri è tornato a casa, è sveglio e comunica con le sopracciglia" Il Romanista