L' Europa ha ritrovato un leader

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 24 aprile 2020) Magari l’avrà aiutata anche il suo dottorato in chimica quantistica, certamente più in linea con il richiamo alla scienza imposto dai tempi bui del coronavirus. Ma è indiscusso che la svolta nei negoziati europei sulle risposte alla crisi economica scatenata dal Covid-19 e la spinta che ha sciolto almeno una parte del gelo che per un mese e mezzo ha spaccato l’Ue tra nord e sud, non potevano che arrivare da lei: Angela Merkel, ancora una voltadi un’Unione che non può immaginarsi tale senza di lei.L’accordo raggiunto al Consiglio europeo di ieri sulla creazione di un fondo di ripresa europeo finanziato con bond comuni emessi dalla Commissione, ancora una cornice sulla quale c’è tanto da lavorare ma risultato assolutamente impensabile all’inizio della pandemia, non sarebbe mai stato possibile se la Cancelliera ...