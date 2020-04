GQ in diretta Instagram con Alessandro Piu (Di venerdì 24 aprile 2020) Ogni giorno con il progetto GQ Telefono Casa vi teniamo compagnia con dirette live sul nostro profilo Instagram. Dopo i numerosi personaggi, amici di GQ, incontrati nelle dirette precedenti (trovate l'elenco qui sotto per poter rivedere tutti i video), abbiamo fatto due chiacchiere con Alessandro Piu, surfista italiano. Guarda il video! Qui la diretta Vuoi rivedere una diretta? Ecco i link: GQ telefono casa, in diretta su Instagram con voi GQ in diretta Instagram con Raoul Bova GQ in diretta Instagram con Luca Argentero GQ in diretta Instagram con Hervé Barmasse GQ in diretta Instagram con Federica Brignone GQ in diretta Instagram con Francesco Montanari GQ in diretta Instagram con Paolo Stella GQ in diretta Instagram con Casa Trussardi GQ in diretta Instagram con Enrico Bartolini GQ in diretta Instagram con Stefano Fresi GQ in diretta Instagram con Irene Saderini GQ in diretta ... Leggi su gqitalia Diretta Instagram Cannavaro e Lippi : le parole dei due Campioni del Mondo 2006

Pago e Serena in diretta su Instagram : spuntano dettagli piccanti - rapporti intimi con le mascherine (FOTO)

GQ in diretta Instagram con Luca Vezil (Di venerdì 24 aprile 2020) Ogni giorno con il progetto GQ Telefono Casa vi teniamo compagnia con dirette live sul nostro profilo. Dopo i numerosi personaggi, amici di GQ, incontrati nelle dirette precedenti (trovate l'elenco qui sotto per poter rivedere tutti i video), abbiamo fatto due chiacchiere conPiu, surfista italiano. Guarda il video! Qui laVuoi rivedere una? Ecco i link: GQ telefono casa, insucon voi GQ incon Raoul Bova GQ incon Luca Argentero GQ incon Hervé Barmasse GQ incon Federica Brignone GQ incon Francesco Montanari GQ incon Paolo Stella GQ incon Casa Trussardi GQ incon Enrico Bartolini GQ incon Stefano Fresi GQ incon Irene Saderini GQ in...

matteorenzi : Vi aspetto tra poco, intorno alle 21.45, dove su La 7 sarò ospite di Corrado Formigli a #PiazzaPulita e alle 23 in… - Marcozanni86 : Fra poco, alle 11:30, sarò in diretta sulla mia pagina Instagram per parlarvi di quello che non vi raccontano sul C… - radiokisskiss : Doppio appuntamento con la splendida @NaliOfficial su @radiokisskiss! ? ?? Ore 17:00 in diretta con I Corrieri di K… - fo1984 : RT @PossibileIt: 'Lavoratori culturali e #Covid_19': è appena iniziata sulla nostra pagina Instagram la diretta con @Fra0283 e Flavio Utzer… - PossibileIt : 'Lavoratori culturali e #Covid_19': è appena iniziata sulla nostra pagina Instagram la diretta con @Fra0283 e Flavi… -

Ultime Notizie dalla rete : diretta Instagram GQ in diretta Instagram con Guido Milani GQ Italia Calciomercato, bomber allo scoperto | “Spero di giocare nell’Inter”

“Sarebbe un orgoglio vestire la maglia dell’Inter“. Lo ha detto Luis Javier Suárez Charris in una diretta Instagram con la pagina ‘Golombianos’. L’attaccante colombiano milita nel Real Saragozza (Liga ...

Napoli, Luis Suarez allo scoperto: «Tanti mi vogliono, decide Watford»

Luis Javier Suarez è uno dei nomi scritti da Cristiano Giuntoli nell'elenco di attaccanti che potrebbe far comodo al Napoli il prossimo anno. La punta colombiana, intervenuta in diretta Instagram, ha ...

“Sarebbe un orgoglio vestire la maglia dell’Inter“. Lo ha detto Luis Javier Suárez Charris in una diretta Instagram con la pagina ‘Golombianos’. L’attaccante colombiano milita nel Real Saragozza (Liga ...Luis Javier Suarez è uno dei nomi scritti da Cristiano Giuntoli nell'elenco di attaccanti che potrebbe far comodo al Napoli il prossimo anno. La punta colombiana, intervenuta in diretta Instagram, ha ...