"Dopo 252 giorni, pensavo di vincere". Patrick sul GF Vip: strano andamento delle nomination (Di venerdì 24 aprile 2020) Patrick Ray Pugliese è l'unico concorrente ad aver partecipato tre volte al Grande Fratello per un totale di 252 giorni di reclusione nella casa, 92 soltanto nell'ultima edizione Vip. È sempre arrivato in finale, eppure non ha mai vinto. Stavolta, però, pensava di esserci davvero vicino: “In qualche modo - ha confessato in un'intervista al settimanale Chi - anche notando l'andamento delle nomination, sinceramente ho sentito e pensato di farcela. Perché Dopo tre GF e 252 giorni recluso ho sognato la vittoria, ma non ce l'ho fatta”. Poi sul suo ruolo all'interno della quarta edizione Vip: “Sono veramente uno stratega, nel senso che ho avuto un imprinting dal primo GF, sono sempre stato in nomination. Il mio gioco è stato quello di prendermi gioco degli altri concorrenti ma in modo bonario”. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 aprile 2020)Ray Pugliese è l'unico concorrente ad aver partecipato tre volte al Grande Fratello per un totale di 252di reclusione nella casa, 92 soltanto nell'ultima edizione Vip. È sempre arrivato in finale, eppure non ha mai vinto. Stavolta, però, pensava di esserci davvero vicino: “In qualche modo - ha confessato in un'intervista al settimanale Chi - anche notando l'nomination, sinceramente ho sentito e pensato di farcela. Perchétre GF e 252recluso ho sognato la vittoria, ma non ce l'ho fatta”. Poi sul suo ruolo all'interno della quarta edizione Vip: “Sono veramente uno stratega, nel senso che ho avuto un imprinting dal primo GF, sono sempre stato in nomination. Il mio gioco è stato quello di prendermi gioco degli altri concorrenti ma in modo bonario”.

Noovyis : ('Dopo 252 giorni, pensavo di vincere'. Patrick sul GF Vip: strano andamento delle nomination) Playhitmusic - - SoloCristy : RT @Nino_TheBest: In Piemonte. 8 aprile, dopo 30 gg di isolamento: - 1.378 morti - 13.883 contagiati 18 aprile, dopo 40 gg di isolamento:… - CastawayTom : RT @Nino_TheBest: In Piemonte. 8 aprile, dopo 30 gg di isolamento: - 1.378 morti - 13.883 contagiati 18 aprile, dopo 40 gg di isolamento:… - yuuki9j : RT @Nino_TheBest: In Piemonte. 8 aprile, dopo 30 gg di isolamento: - 1.378 morti - 13.883 contagiati 18 aprile, dopo 40 gg di isolamento:… - Bea_Mary84 : RT @Nino_TheBest: In Piemonte. 8 aprile, dopo 30 gg di isolamento: - 1.378 morti - 13.883 contagiati 18 aprile, dopo 40 gg di isolamento:… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo 252 Patrick del Grande Fratello: “Sono stato 252 giorni nella Casa. Ho pensato di vincere” Bitchyf.it GF Vip, Patrick Ray Pugliese e i 252 giorni da record: "Stavolta pensavo di vincere, visto l'andamento delle nomination"

Perché dopo tre GF e 252 giorni recluso ho sognato la vittoria, ma non ce l’ho fatta”. Poi sul suo ruolo all’interno della quarta edizione Vip: “Sono veramente uno stratega, nel senso che ho avuto un ...

Gli aiuti del Comune: una ventina di cittadini in difficoltà ospitati in hotel, 24.252 buoni spesa

Dormitori del Comune di Verona L’apertura diurna, che consente agli utenti di rimane anche dopo la notte, è prorogata fino al 31 maggio ... ulteriormente bisognosi di aiuto». Consegnati 24.252 buoni ...

Perché dopo tre GF e 252 giorni recluso ho sognato la vittoria, ma non ce l’ho fatta”. Poi sul suo ruolo all’interno della quarta edizione Vip: “Sono veramente uno stratega, nel senso che ho avuto un ...Dormitori del Comune di Verona L’apertura diurna, che consente agli utenti di rimane anche dopo la notte, è prorogata fino al 31 maggio ... ulteriormente bisognosi di aiuto». Consegnati 24.252 buoni ...