Cosa ci insegna La peste di Albert Camus sull’epidemia (Di venerdì 24 aprile 2020) Nel suo romanzo lo scrittore francese non voleva raccontare le epidemie, ma la fragile condizione umana. Un’esistenza in cui la sofferenza è distribuita in modo casuale, da vivere con dignità e altruismo. Il video del filosofo Alain de Botton. Leggi Leggi su internazionale Cosa insegnano trent’anni di sanatorie per gli stranieri

Nel suo romanzo lo scrittore francese non voleva raccontare le epidemie, ma la fragile condizione umana. Un'esistenza in cui la sofferenza è distribuita in modo casuale, da vivere con dignità e altruismo. Il video del filosofo Alain de Botton.

"Per scrivere La peste, nel 1947, Albert Camus si era immerso nella ...

