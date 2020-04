Coronavirus – L’ansia post emergenza (Di venerdì 24 aprile 2020) Coronavirus – L’ansia post emergenza – Per il post emergenza strettamente sanitaria, al quale ci apprestiamo con trepida attesa, cominciano a rappresentarsi tutte quelle prime necessità alle quali ricorreremo, non appena in grado. Le vignette che ci hanno accompagnato tutti, che ci hanno confortato ed allietato all’inizio, e delle quali ormai non ne possiamo più, ci raccontavano dell’esigenza immediata di un parrucchiere, di un’estetista, di tutte quelle operazioni che ci rimetteranno in condizione di sentirci “in ordine”, almeno nel nostro aspetto esteriore. E sarà certamente tra le prime cose che faremo, nella speranza che in tempi brevi tutto, o quasi, possa tornare ad una apparente normalità e consuetudine. Chissà però a quante altre normalità sapremo far fronte. L’uomo, per ... Leggi su romadailynews L’impatto del Coronavirus sulle donne in gravidanza : l’ansia aumenta

Coronavirus - la psicologa di Yale che insegna a gestire l’ansia : “Allenate la felicità - soprattutto oggi. Così non stremate le difese immunitarie”

