Aggiornamento Covid-19: minimo di contagi dall’inizio dell’epidemia (Di venerdì 24 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 950 tamponi di cui 11 risultati positivi; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 619 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 125 tamponi, di cui 3 risultati positivi; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 139 tamponi di cui 1 risultato positivo; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 133 tamponi di cui 1 risultato positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 125 tamponi di cui 3 risultati positivi; – Azienda Universitaria Federico II: sono stati ... Leggi su anteprima24 Covid-19 - l’aggiornamento odierno : stabile il dato della Campania

