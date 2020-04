Uomini e Donne sempre più flop: si tirano fuori dal cassetto le vecchie puntate ancora inedite? (Di giovedì 23 aprile 2020) Noi lo abbiamo capito che questa nuova versione di Uomini e Donne al pubblico di Canale 5 proprio non piace. Lo avevamo capito dopo i primi dieci minuti della puntata andata in onda lunedì pomeriggio causa sonnellino che sembrava essere dietro l’angolo…Ma abbiamo aspettato, dicendo, pensando e scrivendo che la nuova formula avesse bisogno del suo tempo. Credevamo che forse si sarebbe arrivati a un punto, che le idee messe insieme avrebbero dato il vita a qualcosa di trash, a tutto quello che ci mancava da oltre un mese. E invece la seconda puntata di Uomini e Donne non solo ha perso quasi un milione di spettatori strada facendo ma ha scritto una pessima pagina di televisione. Uno strano mappazzone quello in onda su Canale 5 il 22 aprile 2020, al suo terzo tentativo, forse una delle puntate peggiori viste nella storia del programma di Maria de Filippi. Insipido per ... Leggi su ultimenotizieflash Uomini e Donne anticipazioni oggi puntata 23 aprile 2020 (video)

Uomini e Donne - in onda oggi su Canale 5 : Gemma Galgani balla scatenata sul tavolo - Giovanna Abate affronta Sammy

Anticipazioni Uomini e Donne oggi - 23 aprile 2020 | Trono classico o over? (Di giovedì 23 aprile 2020) Noi lo abbiamo capito che questa nuova versione dial pubblico di Canale 5 proprio non piace. Lo avevamo capito dopo i primi dieci minuti della puntata andata in onda lunedì pomeriggio causa sonnellino che sembrava essere dietro l’angolo…Ma abbiamo aspettato, dicendo, pensando e scrivendo che la nuova formula avesse bisogno del suo tempo. Credevamo che forse si sarebbe arrivati a un punto, che le idee messe insieme avrebbero dato il vita a qualcosa di trash, a tutto quello che ci mancava da oltre un mese. E invece la seconda puntata dinon solo ha perso quasi un milione di spettatori strada facendo ma ha scritto una pessima pagina di televisione. Uno strano mappazzone quello in onda su Canale 5 il 22 aprile 2020, al suo terzo tentativo, forse una dellepeggiori viste nella storia del programma di Maria de Filippi. Insipido per ...

matteosalvinimi : Lo schifo di boss mafiosi scarcerati e mandati a casa con la scusa del Virus grida vendetta, è una resa dello Stato… - matteosalvinimi : Un pensiero e un ringraziamento speciale a tutte le donne e agli uomini della Guardia di finanza, dell’Antimafia, d… - matteosalvinimi : #Salvini: Non si possono cancellare così i sacrifici delle donne e degli uomini che hanno combattuto la mafia. È un… - quellabruna : RT @Simoranda1: Nel giro di 24h sono usciti due video in cui si parla di femminismo e di donne con un uomo.. Come cazzo vi sembra una buona… - fedeontv : La vita in diretta (8.9%-13.5%-13.7%) batte sia Uomini e donne (12%) che Pomeriggio Cinque (12.9%-13.8%). Non funzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Uomini e Donne, la “fase 2” del programma di Maria De Filippi (ma di lei si sente solo la voce):… Il Fatto Quotidiano Gianni Sperti irriconoscibile nella prima puntata di Uomini e Donne: “È tutto gonfio” [FOTO]

Noto opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti è ritornato nella nuova versione della trasmissione. I fan, però, non hanno potuto fare a meno di notare il cambiamento nel volto, eccessivamente ...

Federer: "Potremmo unire ATP e WTA: uomini e donne insieme nel tennis"

"Sono contenta di essere sulla tua lunghezza d'onda, lo dico dagli Anni '70. La WTA è sempre stato il piano B, mentre uomini e donne dovrebbero avere un'unica visione". Una battaglia che sembra sia ...

Noto opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti è ritornato nella nuova versione della trasmissione. I fan, però, non hanno potuto fare a meno di notare il cambiamento nel volto, eccessivamente ..."Sono contenta di essere sulla tua lunghezza d'onda, lo dico dagli Anni '70. La WTA è sempre stato il piano B, mentre uomini e donne dovrebbero avere un'unica visione". Una battaglia che sembra sia ...