Maddalena Corvaglia Instagram | verticale perfetta e lato B da sogno | «Fisico spaziale»

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 23 aprile 2020) Bionda, simpatica e con un corpo che fa invidia alle ventenni, stiamo parlando della straordinaria. Il suo ultimo post suha fatto girare la testa a molti e suscitato un po’ di invidia in altri. Più di un milione di followers sulla nota piattaforma, ma la cosa non ci sorprende affatto. In fondonon ha bidi grandi presentazioni. Lei è la ex velina bionda più famosa di Striscia la Notizia. Lei ed Elisabetta sono tra le showgirl degli anni ’90 più famose e non solo. Questa popolarità non si è mai fermata, anzi è cresciuta ogni giorno ed oraè una famosa modella e influencer. Leggi anche: Sabrina Salernoesagerata, bikini hot e caftano trasparente: «Così ci fai venire voglia…»e le sue iniziative La quarantena non ...