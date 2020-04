L'Inter (a sorpresa!) perde uno dei talenti più brillanti della sua Primavera (Di giovedì 23 aprile 2020) In attesa che riapra il calciomercato, le società si muovono su quei giocatori liberi, ovvero non legati da un contratto per la prossima stagione. Nella giornata di ieri c'è stato un addio a sorpresa, nelle giovanili dell'Inter. Stiamo parlando di Willy Gnonto, stellina del calcio italiano e del vivaio nerazzurro, lascia il club in cui è cresciuto per trasferirsi allo Zurigo, in Svizzera. Classe 2003, grande protagonista all'ultimo Mondiale Under 17, dove è stato chiamato per sostituire... Leggi su 90min (Di giovedì 23 aprile 2020) In attesa che riapra il calciomercato, le società si muovono su quei giocatori liberi, ovvero non legati da un contratto per la prossima stagione. Nella giornata di ieri c'è stato un addio a sorpresa, nelle giovanili dell'. Stiamo parlando di Willy Gnonto, stellina del calcio italiano e del vivaio nerazzurro, lascia il club in cui è cresciuto per trasferirsi allo Zurigo, in Svizzera. Classe 2003, grande protagonista all'ultimo Mondiale Under 17, dove è stato chiamato per sostituire...

