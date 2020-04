La mascherina diventerà un must have del nostro guardaroba? (Di giovedì 23 aprile 2020) Sino a qualche mese fa, incrociare per le strade della propria città qualcuno con la mascherina poteva sembrare per lo meno curioso, tanto da chiedersi come fosse possibile temere a tal punto smog e batteri. Oggi invece, questo accessorio è diventato non solo essenziale per poter frequentare luoghi pubblici – ma sempre e comunque a distanza di sicurezza – ma anche un vero e proprio simbolo del momento storico, a tratti quasi surreale, che tutti noi ci troviamo a vivere. La mascherina rappresenta la protezione nei confronti di un nemico invisibile, ma anche la confusione e la diffidenza più o meno velata nei confronti del prossimo, possibile veicolo di quel famoso e temuto nemico. E, come potevamo aspettarci, anche un nuovo must-have in fatto di moda, attraverso il quale riflettere il proprio stile e da abbinare al proprio guardaroba. Leggi su vanityfair Coronavirus - diretta : Oms - mascherina diventerà la norma. Danimarca - riaprono asili e scuole (Di giovedì 23 aprile 2020) Sino a qualche mese fa, incrociare per le strade della propria città qualcuno con la mascherina poteva sembrare per lo meno curioso, tanto da chiedersi come fosse possibile temere a tal punto smog e batteri. Oggi invece, questo accessorio è diventato non solo essenziale per poter frequentare luoghi pubblici – ma sempre e comunque a distanza di sicurezza – ma anche un vero e proprio simbolo del momento storico, a tratti quasi surreale, che tutti noi ci troviamo a vivere. La mascherina rappresenta la protezione nei confronti di un nemico invisibile, ma anche la confusione e la diffidenza più o meno velata nei confronti del prossimo, possibile veicolo di quel famoso e temuto nemico. E, come potevamo aspettarci, anche un nuovo must-have in fatto di moda, attraverso il quale riflettere il proprio stile e da abbinare al proprio guardaroba.

Inprimeit : La mascherina diventerà un must have del nostro guardaroba? - lezirrenapoli : La Mascherina diventerà una compagna nei prossimi mesi , la dovremo utilizzare sempre ed insieme al distanziamento… - KatyaBarone : @Fioredicollina Scherzaci secondo me' la mascherina diventerà la fantasia dei più grandi della Moda! E comunque non è male questo completo!! - Serena57891118 : Voi pensate che le persone abbiano capito che d'ora in poi la mascherina diventerà un accessorio di uso comune come… - lezirrenapoli : La Mascherina diventerà una compagna nei prossimi mesi , la dovremo utilizzare sempre ed insieme al distanziamento… -

Ultime Notizie dalla rete : mascherina diventerà Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera