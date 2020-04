Il Mattino | slitta l’apertura dell’ospedale di Ponticelli forse a lunedì

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 aprile 2020) Il Covid center di Napoli est, sorto accanto all’Ospedale del Mare di, avrebbe dovuto aprire oggi. Invecetutto a lunedì. Probabilmente a lunedì, scrive il. Il problema resta quello annunciato nei giorni scorsi: mancano medici e tecnici. Il problema degli infermieri e degli operatori socio-sanitari è stato risolto allungando i contratti dei precari e degli avvisisti a tempo determinato. In un primo momento, l’Asl aveva chiamato ad operare i medici degli ambulatori specialistici che, in questo momento, funzionano a scartamento ridotto, scrive il quotidiano e una decina di pneumologi, allergologi, internisti e cardiologi avevano provato ad inserirsi nei turni del pronto soccorso dell’Ospedale del mare. Si erano dedicati all’assistenza di positivi o sospetti positivi ma si sono ben presto resi conto di non avere ...