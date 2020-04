Il Coronavirus in Alto Adige si combatte con i cannoni spara-neve | generatore trasformato

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 23 aprile 2020) Partendo dalla tecnologia utilizzata per l’innevamento tecnico, Demaclenko, società del Gruppo High Technology Industries (HTI), haunin un sistema mobile di igienizzazione. Dalla Val Gardena a Bressanone, la soluzione è stata già adottata da numerosi territori Un camion, uncollegato a una pompa, un serbatoio contenente perossido di idrogeno diluito. È questa la soluzione ideata da Demaclenko per sanificare strade e aree pubbliche nel periodo di emergenza sanitaria da Covid-19. Un sistema che, dopo i primi test positivi effettuati in sede a Vipiteno nelle scorse settimane e dopo aver ottenuto il via libera dell’Agenzia provinciale per la protezione civile è stato ora adottato da numerosi territori dell’, da Bressanone alla Val Gardena. ...