Gardaland è pronta a trasformarsi per ripartire (Di giovedì 23 aprile 2020) Gardaland è pronta a trasformarsi radicalmente per far fronte alla Fase 2 di riapertura. La struttura dispone di una superficie di ben 600.000 metri quadrati, equivalenti a oltre 55 campi da calcio, quindi di sicuro gli spazi per il "distanziamento sociale" non mancano. La società sta comunque pensando anche ad un numero controllato di accessi, ad una selezione delle attrazioni e degli spettacoli disponibili, rigorosamente outdoor, e all'applicazione di un severo protocollo di sicurezza. Sono queste le variabili che assicurano la messa in sicurezza del parco divertimenti numero 1 in Italia. “Dal punto di vista operativo – spiega l'amministratore delegato Aldo Maria Vigevan - Gardaland ha preparato un programma ben articolato, modulato in funzione delle direttive e dei diversi scenari che contempli contemporaneamente la tutela della salute e le esigenze ... Leggi su agi (Di giovedì 23 aprile 2020) Gardaland èradicalmente per far fronte alla Fase 2 di riapertura. La struttura dispone di una superficie di ben 600.000 metri quadrati, equivalenti a oltre 55 campi da calcio, quindi di sicuro gli spazi per il "distanziamento sociale" non mancano. La società sta comunque pensando anche ad un numero controllato di accessi, ad una selezione delle attrazioni e degli spettacoli disponibili, rigorosamente outdoor, e all'applicazione di un severo protocollo di sicurezza. Sono queste le variabili che assicurano la messa in sicurezza del parco divertimenti numero 1 in Italia. “Dal punto di vista operativo – spiega l'amministratore delegato Aldo Maria Vigevan - Gardaland ha preparato un programma ben articolato, modulato in funzione delle direttive e dei diversi scenari che contempli contemporaneamente la tutela della salute e le esigenze ...

