ECCEZIONALE: un fronte nuvoloso di ben 4000 km! (Di giovedì 23 aprile 2020) Un fronte nuvoloso (occluso) di dimensioni letteralmente impressionanti ha caratterizzato la giornata del 21 aprile 2020. Stiamo parlando di un fronte che ha ricoperto tutto il Mediterraneo, un evento che possiamo considerare insolito e che possiamo documentare tramite analisi e immagini satellitari. Il fenomeno è stato descritto anche da siti meteorologici internazionali, che lo hanno definitoo molto raro e decisamente spettacolare, visto e considerato che le misurazioni effettuate hanno permesso di stabilirne l'estensione: pensate, oltre 4000 chilometri di estensione! Sì, avete capito bene, oltre 4000 km. Non stiamo parlando di un sistema meteorologico eccessivamente attivo, ma rappresenta comunque un evento raro. C'è anche da dire che su alcune zone è stato realmente impattante, ad esempio sulla Penisola Iberica prima e in Italia poi.

Ultime Notizie dalla rete : ECCEZIONALE fronte ECCEZIONALE: un fronte nuvoloso di ben 4000 km! Meteo Giornale Decreto Cura Italia: cos'è, testo, ultime notizie voto fiducia Camera

Decreto Cura Italia ultime notizie il Senato ha votato la fiducia, il DL che stanzia 25 miliardi per far fronte all'emergenza Coronavirus ... medico e infermieristico militare con una ferma ...

