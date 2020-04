Coronavirus Trivulzio scandalo | pazienti spostati prima di morire | bilancio vittime ancor

(Di giovedì 23 aprile 2020) Nellodelle morti peraldi Milano si delineano nuovi contorni: al già gravissimodi degenti deceduti nell’ormai famigerata residenza per anziani si aggiungono i decessi avvenuti in ospedale dopo il trasferimento dal Pio Albergo. Si parla di oltre 200 morti nell’Rsa solo a Milano dall’inizio dell’epidemia, eppure questi dati sembrano essere incompleti. Al loro conteggio, infatti, mancherebbe quello deitrasferiti dale morti negli ospedali cittadini, sfuggendo alle statistiche dell’istituto gerontologico., le denunce dei familiari sui trasferimenti dei degenti positivi A scoperchiare quest’altro aspetto dellomeneghino le numerose denunce di chi ha vistoi propri cari nelle strutture ospedaliere, dopo aver contratto il virus al. ...

fattoquotidiano : Coronavirus, infermieri e operatori del Pio Albergo Trivulzio agli investigatori: “Se usavamo mascherine ci minacci… - Agenzia_Ansa : 'Stanno continuando a trasferire i pazienti da un reparto all'altro, senza aver fatto nemmeno i tamponi, gli anzian… - Agenzia_Ansa : Al #Trivulzio 'agghiacciante quadro di malasanità'. Da gennaio molti ricoveri per polmoniti. Criticità anche su paz… - marcoprat : #Coronavirus Caso #Trivulzio, i conti che non tornano Si indaga sui pazienti spostati prima di morire… - valtaro : #Coronavirus, dentro il Pio Albergo Trivulzio -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Trivulzio

Nello scandalo delle morti per coronavirus al Trivulzio di Milano si delineano nuovi contorni: al già gravissimo bilancio di degenti deceduti nell’ormai famigerata residenza per anziani si aggiungono ...Continuano ad arrivare in procura di parenti che hanno visto i loro contagiarsi al Pat, con i classici sintomi del coronavirus ma senza una diagnosi di positività, che poi sono morti. Senza contare ...