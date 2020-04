Contro-inventario per Venezia

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 23 aprile 2020) E un’infezione virale mutò di punto in bianco le sorti di. Chi l’avrebbe mai detto? Domenica 23 febbraio, piazza San Marco era ancora preda del solito pandemonio del Carnevale, con Kristian Ghedina in discesa libera dal campanile sulle note dei Led Zeppelin, quando una causa di forza maggiore ha fermato quello che per molti sembrava l’inevitabile destino della città: diventare un luna park. Inevitabile evidentemente non è. Lo sfruttamento del pianeta per trarne profitto – nel rapporto umani-animali istigando … Continua L'articoloperproviene da il manifesto.