Borse caute. Piazza Affari corre sola

(Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – Bilancio positivo per, che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d’Europa in cui regna lala. Sulleeuropee pesa l’aggiornamento sull’andamento del settore manifatturiero e terziario che ha evidenziato un collasso dell’economia complici le restrizioni per l’emergenza sanitaria da Covid-19. Sul mercato valutario, prevale lala sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,25%. Lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,61%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 9,87%. Lo Spread migliora, toccando i +243 punti base, con un calo di 7 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,02%. Tra i mercati del Vecchio Continente sostanzialmente debole Francoforte, ...