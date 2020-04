Benedetta Rossi svela l’età del suo cane Nuvola e racconta il compromesso che hanno

Leggi su bigodino

(Di giovedì 23 aprile 2020) Negli ultimi giorni, ildella famosa food bloggerè diventato famoso a seguito di diversi post e diverse storie Instagram che lei stessa ha pubblicato. Tutti la conoscono per il suo sito di cucina e il suo canale su YouTube “Fatto in casa da”. È diventata famosa grazie alla sua passione per la cucina e al suo talento, con il quale spiega in modo semplice le ricette che tutti amano rifare. Ultimamente i fan si erano preoccupati di, ildi famiglia, che in diversi video era apparso sofferente e per salire le scale veniva portato in braccio da Marco, il marito di. “Per i tanti che ce lo chiedono,non sta male male, le sue zampe posteriori sono deboli per via dell’età”. La foodblogger ha spiegato che purtroppo, a ...