Yari Carrisi, parole violente e inaccettabili contro Barbara D’Urso: “Deve morire”. Poi chiarisce: “Mi riferivo al programma” (Di mercoledì 22 aprile 2020) “La Durso deve morire”. Così ha scritto in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram Yari Carrisi, il figlio di Al Bano e Romina Power. Anche se manca l’apostrofo il riferimento alla conduttrice Mediaset Barbara D’Urso è inequivocabile e sta facendo molto discutere sui social. L’attacco è arrivato dopo che nella puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda lunedì 20 aprile si è parlato del “ritorno di fiamma” tra il cantante di Cellino San Marco e Loredana Lecciso, dal momento che i due stanno trascorrendo insieme ai figli la quarantena, nella tenuta pugliese. Non solo, Yari Carrisi ha poi anche ripubblicato alcuni commenti arrivati dai suoi follower: “Come minimo” e “Ok, hai ragione”, gli hanno scritto alimentando così le parole d’odio nei confronti della conduttrice. ... Leggi su ilfattoquotidiano Yari Carrisi contro Barbara D’Urso : “Deve morire”. Poi chiarisce : “Mi riferivo al programma”

Yari Carrisi contro Barbara D’Urso : «Deve morire»

Barbara D’Urso replica a Yari Carrisi - che le ha augurato la morte : grande indignazione (FOTO) (Di mercoledì 22 aprile 2020) “La Durso deve morire”. Così ha scritto in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, il figlio di Al Bano e Romina Power. Anche se manca l’apostrofo il riferimento alla conduttrice MediasetD’Urso è inequivocabile e sta facendo molto discutere sui social. L’attacco è arrivato dopo che nella puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda lunedì 20 aprile si è parlato del “ritorno di fiamma” tra il cantante di Cellino San Marco e Loredana Lecciso, dal momento che i due stanno trascorrendo insieme ai figli la quarantena, nella tenuta pugliese. Non solo,ha poi anche ripubblicato alcuni commenti arrivati dai suoi follower: “Come minimo” e “Ok, hai ragione”, gli hanno scritto alimentando così led’odio nei confronti della conduttrice. ...

Miranda_mazz : RT @IlPaoloGiordano: Yari Carrisi, figlio di Al Bano, ha augurato la morte a Barbara D’Urso. Non importa perché, non importa a chi, ma la m… - IlPaoloGiordano : Yari Carrisi, figlio di Al Bano, ha augurato la morte a Barbara D’Urso. Non importa perché, non importa a chi, ma l… - zazoomnews : Barbara D’Urso replica a Yari Carrisi che le ha augurato la morte: grande indignazione (FOTO) - #Barbara #D’Urso… - annatomasi1 : @GianfrancoSanni @carmelitadurso Veramente la Famiglia Carrisi al livello musicale esiste da 50 anni... La D'urso h… - Noovyis : (Yari Carrisi: il figlio di Albano e Romina Power e Barbara D’Urso che “deve morire”) Playhitmusic - -