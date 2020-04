Stasera in tv 22 aprile 2020 Tutti i film ed i programmi tv

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Vediamo insieme la programmazione diin tv 22. Chetv scegliere? Il palinsesto delle reti pubbliche e private continua ad essere incentrato sull’informazione relativa al Coronavirus, ma non mancanodecisamente più leggeri. Per chi ha voglia di distrarsi un po’ ci sono, varietà, fiction e repliche di trasmissioni molto amate. Dunque siete pronti per un’altra serata in casa davanti alla tv? Ecco la programmazione completa e i nostri consigli.in tv 22: i nostri consigli Ecco i nostri consigli: noi vi suggeriamo il programma culturale Meraviglie, il programma di attualità Chi l’ha visto? e il talk show SpecialeItalia. Alle 21.25 su Rai Uno, Alberto Angela conduce Meraviglie, un viaggio fra le tante bellezze del nostro Paese.è la volta di Pisa e del ...