Spadafora: “Sono anche io un tifoso, per me questa prudenza è impopolare ma serve responsabilità” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora è intervenuto sul suo profilo Facebook ha detto la sua sul profilo personale Facebook. “Sono anche io un tifoso cui manca seguire la propria squadra. Aspettavo con entusiasmo gli Europei di quest’estate, ma saranno rimandati. Come sono state rimandate le Olimpiadi. Come è stato rimandato il Giro d’Italia. Come sono state rimandate le competizioni di tutti gli sport nel nostro Paese. E’ un enorme dispiacere, dentro un dolore molto più grande e più profondo, dentro un lutto atroce che ha colpito il nostro Paese, l’Europa, il mondo intero. Posso assicurare che mantenere un profilo di estrema prudenza, come sto facendo, è la posizione più impopolare che si possa immaginare ma abbiamo il dovere e la responsabilità di far si che tutto il Paese, compreso ovviamente il ... Leggi su calcioweb.eu Vincenzo Spadafora : “Sono già al lavoro per la stesura del nuovo decreto per lo sport” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il Ministro dello Sport Vincenzoè intervenuto sul suo profilo Facebook ha detto la sua sul profilo personale Facebook. “Sonoio uncui manca seguire la propria squadra. Aspettavo con entusiasmo gli Europei di quest’estate, ma saranno rimandati. Come sono state rimandate le Olimpiadi. Come è stato rimandato il Giro d’Italia. Come sono state rimandate le competizioni di tutti gli sport nel nostro Paese. E’ un enorme dispiacere, dentro un dolore molto più grande e più profondo, dentro un lutto atroce che ha colpito il nostro Paese, l’Europa, il mondo intero. Posso assicurare che mantenere un profilo di estrema, come sto facendo, è la posizione piùche si possa immaginare ma abbiamo il dovere e la responsabilità di far si che tutto il Paese, compreso ovviamente il ...

capuanogio : L'#Uefa spinge per la ripresa del calcio. La #SerieA di compatta alla vigilia dell'incontro con il ministro… - CalcioWeb : #Spadafora: 'Sono anche io un tifoso, per me questa prudenza è impopolare ma serve responsabilità' - - CalciomercatoRP : Spadafora parla da tifoso: 'Sono dispiaciuto ma serve prudenza' - annarobi : RT @andreasso1951: Coronavirus, Spadafora: 'Riaprire lo sport'. Lamorgese: 'Un solo positivo tra i migranti sbarcati' - Politica - ANSA.UN… - pola1945 : RT @andreasso1951: Coronavirus, Spadafora: 'Riaprire lo sport'. Lamorgese: 'Un solo positivo tra i migranti sbarcati' - Politica - ANSA.UN… -

Ultime Notizie dalla rete : Spadafora “Sono Lavoro | Oggi Treviso | News | Il quotidiano con le notizie di Treviso e Provincia Oggi Treviso