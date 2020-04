Problema dello schermo verde su Samsung Galaxy S20 in risoluzione con aggiornamento

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Finalmente ilsulS20 si appresta ad essere solo un lontano ricordo. In particolar modo, il bug venuto fuori i primi giorni di aprile con la patch di sicurezza del corrente mese sarebbe in via diproprio con un nuovoappena lanciato dagli sviluppatori. Come riporta l'autorevole fonte SamMobile, un nuovosarebbe appunto in distribuzione in prima battuta nella sola Germania che da sempre fa da apripista, almeno in Europa, a nuovi update. La versione firmware del nuovo pacchetto è siglata come la G98xBXXU1ATD3. Non ci sono particolari dubbi sul fatto che, dal confine tedesco, la stessa soluzione giunga presto anche nel resto del vecchio continente e dunque anche in Italia, magari nel giro di qualche ora o al massimo qualche giorno. Cosa corregge più esattamente l'nuovo di ...