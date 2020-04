Lombardia al via con 120mila test: "Prima ai privati" (Di mercoledì 22 aprile 2020) Enza Cusmai Con il primo lotto di 600 mila kit, domani prendono il via i test sierologici e la Lombardia è pronta ad affrontare un'importante sfida per dominare il virus Con il primo lotto di 600 mila kit, domani prendono il via i test sierologici e la Lombardia è pronta ad affrontare un'importante sfida per dominare il virus. Ogni test, infatti, sarà in grado di stabilire se una persona che è stata infettata è guarita del tutto, perché dotata di anticorpi neutralizzanti. Si parte dai privati delle zone più duramente colpite dalla pandemia, Brescia, Bergamo, Cremona, Lodi. Poi si setaccerà l'intero territorio regionale. Per il momento verranno effettuati circa 10 mila tamponi giornalieri ma il numero è destinato ad aumentare. Ma chi sono i primi destinatari di questo screening? Non gli operatori sanitari (quelli ... Leggi su ilgiornale Test sierologici coronavirus/ Cosa sono - quanto costano - dove farli : al via Lombardia

Meloni : "Contro la Lombardia è in atto uno sciacallaggio politico. Da Saviano alle sardine"

