Il 2019 è stato l'anno più caldo di sempre: 2 gradi in più in Europa (Di mercoledì 22 aprile 2020) Il 2019 è stato l’anno più caldo mai registrato per l’Europa con temperature medie di quasi 2 gradi al di sopra di quelle della Il 2019 è stato l’anno più caldo di sempre: 2 seconda metà del XIX secolo. Così il rapporto sullo stato del clima in Europa di Copernicus, il programma per l’osservazione della Terra dell’Ue, rileva come 11 dei 12 anni più caldi di sempre si siano verificati dal 2000 a oggi. I dati, diffusi nella 50esima Giornata mondiale della Terra, parlano di mesi bollenti a febbraio, giugno e luglio; siccità, piogge intense e scioglimento ghiacci in Groenlandia. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 aprile 2020) Ill’mai registrato per l’con temperature medie di quasi 2al di sopra di quelle della Ill’di: 2 seconda metà del XIX secolo. Così il rapporto sullodel clima indi Copernicus, il programma per l’osservazione della Terra dell’Ue, rileva come 11 dei 12 anni; caldi disi siano verificati dal 2000 a oggi. I dati, diffusi nella 50esima Giornata mondiale della Terra, parlano di mesi bollenti a febbraio, giugno e luglio; siccità, piogge intense e scioglimento ghiacci in Groenlandia.

virginiaraggi : #coronavirus A Roma in corso sanificazioni straordinarie cassonetti. Ad oggi oltre 200mila interventi con igienizza… - Inter : ?? | BROZO Gol (tre in totale sinora, di cui due nei #DerbyMilano...), assist, intercetti e chiusure: rivediamo le… - M5S_Europa : L'inchiesta di @reportrai3 mostra come #FdI abbia aderito in #UE nel 2019 all’Alleanza dei conservatori e riformist… - giorgio2181953 : @Paolo_Oberto @sebywow88 @Ale_Mussolini_ Con i numeri in Parlamento non possono fare altro che far conoscere cosa d… - manuelciocci : RT @rscano: Nelle prossime settimane nella commissione UNI/CT 526 inizieremo a rimettere mano alle norme dei profili professionali ICT per… -

Ultime Notizie dalla rete : 2019 è Bonus 600 euro anche ai neo iscritti nel 2019 o nel 2020 Ipsoa Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli di nuovo insieme grazie a Aurora

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sarebbero tornati insieme, grazie all’aiuto di Aurora, la figlia del cantante e di Michelle Hunziker. La coppia si era lasciata nel 2019, ma era rimasta molto ...

Pensioni ultime notizie: Quota 100 in aumento dopo il coronavirus

Pensioni ultime notizie: relativamente ai dati sul pensionamento Quota 100 nei settori privati del trimestre 2020, con riferimento alle elaborazioni del Monitoraggio dell’Osservatorio sui flussi di ...

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sarebbero tornati insieme, grazie all’aiuto di Aurora, la figlia del cantante e di Michelle Hunziker. La coppia si era lasciata nel 2019, ma era rimasta molto ...Pensioni ultime notizie: relativamente ai dati sul pensionamento Quota 100 nei settori privati del trimestre 2020, con riferimento alle elaborazioni del Monitoraggio dell’Osservatorio sui flussi di ...