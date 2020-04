Harry Potter e la scoperta del Trimeresurus Salazar (Di mercoledì 22 aprile 2020) Anche il mondo dei “Babbani” può essere ammantato da un pizzico di magia. Infatti, un gruppo di ricercatori indiani ha scoperto una nuova specie di serpente e ha scelto di darle un nome ispirato a Salazar Serpeverde, uno dei quattro fondatori delle casate di Hogwarts, la scuola di magia in cui è ambientata la saga letteraria di Harry Potter. Scelta, quanto meno, perfetta, considerando che il personaggio magico aveva una particolare affinità con i rettili. Inoltre, spicca tra i suoi poteri la capacità di capire e parlare lo stesso linguaggio proprio dei serpenti. Le caratteristiche della nuova specie sono state descritte sulle pagine della rivista specializzata Zoosystematics and Evolution. “La nuova vipera verde mostra un’esclusiva striscia da arancione a rossastra, presente sulla testa e sul corpo nei maschi”, ha ... Leggi su nonsolo.tv 1000 dollari per guardare Harry Potter : ecco il lavoro dei sogni oggi possibile

