Fca | ripartono gli stabilimenti di Pratola Serra e Pomigliano Corsi di formazione sulle

(Di mercoledì 22 aprile 2020) Occorreranno alcuni giorni per predisporre gli, per formare il personale al rispetto dei nuovi protocolli di sicurezza, ma Fca ad’Arco eriprenderà la produzione a partire dal 27 aprile prossimo. I vertici aziendali hanno già avvisato i dipendenti, fermi ormai da oltre un mese, che riprenderà la produzione del Ducato in Sevel. Una decisione che coinvolge i reparti che producono la componentistica a, ma anche a Melfi, Termoli, Mirafiori dove riprenderà anche la produzione delle preserie prototipali della 500 elettrica. A, in provincia di Avellino, riprenderà il reparto carrozzeria e, successivamente, quello motori. Al momento si sta già organizzando la distribuzione ai cancelli di un kit di protezione che prevede l’uso di mascherine, occhiali e guanti. ...

Perché Alberto Russo, ceo di Leva Spa, l’azienda che a Grugliasco realizza i rivestimenti della plancia della nuova utilitaria Fca, ha messo in pista un modello industriale in ... L’industria che ...Prime ripartenze in casa FCA: il 27 aprile riparte la linea produttiva del Ducato alla Sevel. Al via anche alcuni reparti di componentistica a Melfi, Pomigliano e Termoli. A Mirafiori via libera alle ...