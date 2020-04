Crash Bandicoot Mobile sfreccia su Android, ma per adesso solo in alcuni paesi (Di mercoledì 22 aprile 2020) All'inizio di febbraio era trapelata su Twitter l'esistenza di un nuovo gioco per cellulare di Crash Bandicoot. Ora ne abbiamo la certezza; l'app, pubblicata da King, è incentrata su sezioni di corsa della serie platform di Naughty Dog. Per adesso il gioco è disponibile solo in alcuni paesi e solamente sui dispositivi Mobile Android.Crash Bandicoot Mobile è free-to-play, ma ha degli acquisti in game. Presenta alcuni protagonisti più famosi del franchise, tra cui Scorporilla, Nitrus Brio, Dingodile e molti altri. Nel gioco dovrete schivare, saltare, scivolare e correre attraverso varie località sulle isole Wumpa. Crash e Coco si riuniscono ancora una volta per trovare i seguaci di Neo Cortex in tutto il multiverso.Sfortunatamente per ora l'app non è ancora disponibile in Italia, ma probabilmente si tratta solo di aspettare poco tempo, così ... Leggi su eurogamer Tre nuovi Call of Duty - un gioco in stile Destiny - Crash Bandicoot e Tony Hawk's Pro Skater nei piani di Activision?

